Propriano : un homme condamné à deux ans de prison ferme pour trafic de stupéfiant

Contrôlé par une patrouille de sécurité à Propriano, le trentenaire avait refusé le contrôle d’identité, "et s’était emporté à l’égard des gendarmes qui souhaitaient le menotter, se rebellait et leur portait différents coups de pied non sans avoir copieusement menacé de mort ceux-ci avant d’être finalement placé en garde à vue." détaille le procureur de la République d'Ajaccio Nicolas Septe.



Une perquisition à son domicile a révélé près d'un kilogramme de résine de cannabis et de la cocaïne. Jugé en comparution immédiate ce 4 avril par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, l'homme a reconnu les faits et a été condamné à deux ans de prison ferme.

A l'issue de l'audience, il a été placé en détention.