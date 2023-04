Propriano : Le tournoi de sixte des jeunes a remporté un beau succès

Sept équipes du Valinco ont participé au tournoi de sixte organisé samedi 22 avril dernier par Jeunesse Sport et Formation, en partenariat avec la Mission Locale Sud Corse et la FALEP à Propriano. L'événement, qui a réuni des joueurs de 16 à 29 ans, s'est déroulé dans une belle ambiance festive.



L'équipe gagnante, Le Propriano, a remporté des bons d'achat avale à la boutique Vestis, partenaire de l'événement. "Ce beau moment de sport et de camaraderie doit également son succès à la Mairie de Propriano, qui a offert l'accès au city stade et à Elodie du "Au Bon Buns" qui a préparé un délicieux repas pour les joueurs." commente dans un communiqué la MiLo.