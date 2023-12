Propriano : 8 ans de prison pour violences aggravées

Les faits rappelés par Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio, remontent au 22 septembre 2022 à 7 heures.

Ce jour-là, alors qu'il sortait de chez lui, Tony Degli-Esposti était agressé physiquement. Frappé à la tête, il perdait connaissance puis était traîné dans son domicile où il était molesté durant de longues minutes.

Il était également la cible d'un tir avec un fusil de type Airsoft - répliques d'arme à feu, propulseurs de petites billes en plastique de diamètre et de masses différentes - qui se trouvait à son domicile et que son. où ses agresseurs prenaient le soin d'emmener avec son téléphone portable.

La victime bénéficiait d'une ITT de 30 jours.





Grain de sable

L'enquête n'aurait sans doute guère évolué sans la présence d'esprit de la mère de la victime qui habite au rez-de-chaussée du domicile de son fils et qui, bien sûr, n'est pas au courant de ce qui se déroule au-dessus de chez elle.

Celle-ci a en effet constaté la présence d'un véhicule Renault Clio devant son lieu de résidence et relevé l'immatriculation.

Il a permis de remonter jusqu'à l'homme jugé ce vendredi à Ajaccio "à savoir Abderahim Ramdi" indique le procureur de la République qui pour la circonstance ne manquait pas de "souligner l’excellent travail d’enquête menée par les gendarmes de Propriano qui auront permis d’identifier l’auteur de cette grave agression".



"Interpellé à son domicile, l'intéressé avait été placé en garde à vue une première fois. Il se débarrassait d'un téléphone en le jetant par la fenêtre. La perquisition menée permettait de découvrir 1 savonnette et demie de résine de cannabis pour un poids de 140 grammes traitée en procédure incidente."

"Les investigations diligentées par la suite et avec minutie par les gendarmes de Propriano permettaient de découvrir qu'environ 15 minutes avant les faits, Abderahim Ramdi faisait le plein d'un véhicule identique au sien (même couleur et même immatriculation)."





Replacé en garde à vue après de nombreuses investigations, il était déféré en comparution immédiate ce vendredi. Lors de l’audience, il finissait par reconnaître les faits après avoir notamment nié l’agression et le vol en garde à vue.



Déjà connu de la justice criminelle pour avoir été condamné à 10 ans de réclusion criminelle en 2018 par une cour d’assises pour des faits de vols avec arme et à la suite des réquisitions du parquet, Abderahim Ramdi a été condamné par le TJ Ajaccio pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés à 8 ans d’emprisonnement assortis d’un maintien en détention, interdiction de rester en Corse et interdiction de détenir ou porter une arme durant 10 ans.