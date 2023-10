Propos racistes à Mezzavia : Toulouse accuse, le GFCA dément et dépose plainte pour "calomnie"

Des menaces, des intimidations verbales et physiques ainsi que des insultes racistes ont été proférées vendredi depuis les tribunes du Stade-Ange Casanova à l'encontre de nos joueurs U19. Le Toulouse Football Club exprime son indignation face aux actes inacceptables qui ont eu lieu lors de cette rencontre face au Gazelec Ajaccio. Malgré le choc, les joueurs et les éducateurs du club ont tenu à terminer la rencontre, qui s'est malheureusement soldée par un score de 2 à 1 en faveur des locaux.

Ces comportements indignes n'ont aucune place sur les terrains de football, ni ailleurs de manière générale.

Nous ne pouvons en aucun cas tolérer que de tels comportements restent impunis, et nous nous réservons le droit d'engager des procédures judiciaires afin de faire toute la lumière sur ces tristes évènements.

Nous réaffirmons notre engagement inébranlable dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit sur les terrains de football ou en dehors.

Le Toulouse Football Club continuera de lutter sans relâche pour un monde du sport plus inclusif et égalitaire.