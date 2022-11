Promy, la plateforme de recherche foncière qui privilégie les promoteurs "engagés", s'installe en Corse

Introduire en Corse une plateforme du continent, c'est le défi que s'est lancé Romain Solenne. "Ça fait plus de vingt ans que je travaille avec la Corse, mon parrain de cœur est Corse et y vit depuis des années, ça a toujours été un territoire qui fait partie de ma vie, pose d'entrée Rémy Solenne, le fondateur de la plateforme digitale. Quand on a développé Promy, j'ai voulu qu'on s'y implante sérieusement et je pense qu'il est indispensable qu'on ait un lien physique en implantant des entités physiques qui représentent tout ce qui est fait au niveau national." Un choix né du constat fait que la Corse observe une raréfaction de ses emplacements où bâtir résidences et appartements, en parallèle d'une baisse de mise en vente de logements neufs.

Pour pallier ces difficultés, Promy permet une prospection au travers des différentes régions pour identifier sur place les propriétaires désireux de vendre leur terrain.



Créée en 2018, l'entreprise qui réunit 30 collaborateurs se positionne comme le premier comparateur de promoteurs et de constructeurs en France. "On est la première source d'information de data foncière et immobilière en France et en Corse. Pour faire simple : on est un peu le "Wikipédia" de la data foncière, caricature Romain Solenne. Quand on a une parcelle qui a un potentiel pour être vendue à un promoteur ou un constructeur, Promy a pour but de révéler ce potentiel et réunir près de 300 promoteurs sur le territoire afin que le particulier puisse avoir toutes les informations en main et faire son choix."

Privilégier les promoteurs désireux de travailler "main dans la main avec les maires, les collectivités"

Là où l'entreprise veut se distinguer et parvenir à s'implanter durablement en Corse, c'est dans sa manière de choisir le promoteur. "On a un algorithme basé sur 124 critères de décision - dont le prix reste la valeur la plus importante - qui va attribuer des bons points si le promoteur travaille en circuit-court, avec des acteurs locaux, écoresponsables, avec la commune, détaille le fondateur. A l'inverse, il pourra avoir de mauvais points s'il ne satisfait pas ces critères."



Au travers de cette sélection, l'objectif est de ne conserver que les promoteurs "engagés", désireux de travailler "main dans la main avec les maires, les collectivités" en intégrant y un raisonnement local.

Après un temps de travail, Promy propose au particulier deux promoteurs : celui dont l'offre est la plus intéressante financièrement et le plus "engagé" de tous, qui présente donc un lien de proximité avec la Corse. Mais comment être sûr de ne pas voir la plus grosse offre choisie ? "On explique au particulier ce ratio très simple : quand le promoteur est choisi pour son prix, il y a un tiers de chances que le projet aille au bout, alors qu'avec celui défini par la mécanique Promy, on arrive à 92% de réussite. Évidemment, la différence de prix entre les deux reste raisonnable : par exemple entre 700.000 € pour le promoteur au meilleur prix et 683.000€ pour le promoteur engagé. Dans plus de 90% des cas, le particulier choisit la deuxième option car il y a trois fois plus de chances que le projet aille au bout."

Avant d'aller chercher sur le continent, Romain Solenne l'assure : "le but est que les promoteurs et constructeurs corses soient les premiers servis."



Une quarantaine de places sont à pourvoir en Corse, donc autant de promoteurs devant être sélectionnés.