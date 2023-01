Projet de loi Panunzi : L’Assemblée de Corse rejette la territorialisation du mode de scrutin

L’effet de la démographie

U Soffiu Novu, le seul groupe d’opposition à soutenir le projet de loi, fait grise mine. La droite, seule alliée du sénateur LR, s’attendait certes à ce refus, mais le « Non » sans appel lui coupe toute vélléité de convaincre. « Compte tenu de la célérité avec laquelle le président a balayé cet avis, nous retirons nos amendements », annonce d’emblée son président, Jean-Martin Mondoloni. Il juge « irrecevables » les arguments brandis et leur oppose la « sociologie de la démographie » qui avance-t-il pourrait être fatale aux territoires ruraux. « Les 4000 à 5000 personnes qui arrivent chaque année, c’est-à-dire, sur un septennat, à peu près la ville de Bastia, sont, pour l’essentiel dans la périphérie de Bastia et d’Ajaccio, pas dans le Boziu, le Niolu ou le Taravu. Si on se place à 20 ans, ce mode de scrutin, vous pensez qu’on va pouvoir continuer à l’adosser à la sagesse des têtes de liste, et pas à l’effet calculatoire à dessein de ceux qui voudront gagner les élections et prendre les candidats, les électeurs et le potentiel électoral là où il se trouve. Cette hypothèse est-elle absolument irrecevable ou faut-il l’avoir quand même dans un coin de l’esprit ? Il serait sage de faire en sorte que tout en conservant une politique de territorialisation et l’idée selon laquelle il y a, ici, des hommes et des femmes soucieux des intérêts matériels et moraux du peuple Corse, il y ait des gens qui soient réellement représentatifs de leur territoire. Il me paraît irrecevable de considérer que parce que des gens seraient issus d’un territoire, ils seraient moins représentatifs de la société que nous le sommes aujourd’hui. C’est bien de cela dont il s’agit plutôt que de remettre en cause les 40 ans d’histoire de cette institution. Certainement pas ! ».



Le poids de la philosophie

Des arguments qui ne trouvent aucun écho chez les Nationalistes, bien au contraire, c’est plutôt une vraie salve contre. Romain Colonna, pour Fa Populu Inseme, s’étonne avec diplomatie « qu’on se retrouve 4 ans après dans les mêmes termes avec une proposition de loi dont on sait déjà qu’elle sera minoritaire. On nous accuse de fièvre institutionnelle et l’on nous demande de remodifier le soir ce que l’on a modifié le matin. Avant de changer un mode de scrutin, il faut d’abord regarder la vision, la philosophie d’une institution qui doit nous prémunir de mettre en concurrence les intérêts particuliers de chaque territoire. Quand on rentre dans cet hémicycle, on est les élus de tous les Corses et pas des représentants de tel ou tel territoire. Et si on pousse un peu plus loin cette proposition de loi, on peut demander que la représentation ne soit pas seulement géographique, mais qu’elle concerne des catégories socioprofessionnelles ».