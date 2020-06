Projet de centre culturel à Vico : Corse Active Pour l’Initiative (CAPI) précise

Corse Active Pour l’Initiative (CAPI) accompagne et finance depuis près de 20 ans les entrepreneurs corses.

Avec une activité annuelle ayant dépassé en 2019 les 300 projets et avec plus de 1 000 entreprises en portefeuille, son action cible prioritairement la Très Petite Entreprise, l’Installation Agricole et l’Entrepreneuriat Social et Solidaire..

Les missions de CAPI dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire sont multiples et les différentes actions d’accompagnement et outils financiers que l’association met en œuvre visent à permettre l’émergence, la création, la consolidation et le développement des entreprises du secteur.



C’est dans le cadre de ses actions dédiées à l’ESS que CAPI a été sollicitée par l’association Sorru in Musica au travers de son président Bertrand Cervera pour valider la pertinence ainsi que la faisabilité d’un projet de centre culturel à Vico.

Après validation de la démarche de soutien par le Comité d’Engagement du dispositif ACCESS (Accompagnement à la Création d’Entreprises Sociales et Solidaires) de CAPI, l’action d’accompagnement a démarré début 2020.

Aujourd’hui, les tous premiers rendus de cet accompagnement technique sont en cours. Les moyens financiers nécessaires seront évalués prochainement et à ce stade d’avancement du projet aucune option n’est encore définie et ne peut faire l’objet d’annonce.