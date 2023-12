Professeur du collège Giraud menacé de mort : De nombreuses réactions de soutien

La CGT Educ’Action réagit avec fermeté, exigeant une intervention immédiate du recteur pour garantir la sécurité du collègue agressé. "L’école doit demeurer un lieu d’apprentissage des savoirs et de tolérance. L’expression de toute marque de violence, qu’elle soit physique, verbale ou morale, n’a aucune place en son sein", souligne le syndicat dans son communiqué.



L'Intersyndicale STC Educazione, SNES-FSU, SGEN Corsica du Lycée Paul Vincensini exprime son soutien total au collègue du Collège Giraud. "De tels agissements sont contraires aux valeurs transmises au sein de notre institution. La violence sous toutes ses formes, les comportements agressifs, sont de plus en plus nombreux et inacceptables", indique l'intersyndicale, appelant à des mesures fermes.



La communauté éducative du collège de Folelli a marqué son soutien en débrayant ce matin. Les enseignants expriment leur vive émotion face à ces dérives et rappellent leur solidarité envers le collègue du collège Giraud.



L'Association des Parents d'Élèves (APC) a également réagi, apportant son soutien au professeur menacé. Elle déplore ces dérives sociétales et appelle à retrouver les valeurs fondamentales du peuple corse. Dans son communiqué, l'APC souligne que de telles dérives, bien que malheureusement courantes ailleurs, ne devraient pas avoir cours en Corse.

Lea diffusé un communiqué cinglant dénonçant cet acte odieux. "Les faits sont d’une rare gravité, quel que soit le contexte, et nous les condamnons. Ils représentent une nouvelle et inquiétante atteinte à notre profession, un coup porté à l’ensemble de la communauté éducative du collège Giraud", déclare le SNALC. Le syndicat s'engage à soutenir l'enseignant pour lui permettre d'exercer sa mission dans un environnement serein.