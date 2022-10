Processus d’autonomie : La délégation corse demande à l’Etat de recréer les conditions du dialogue

C’est une déclaration commune et solennelle que la délégation des élus de la Corse, dans sa diversité politique, adresse au gouvernement et au plus haut niveau de l’Etat : celle de régler au plus vite un déni de droit qui plombe les relations entre la Corse et Paris et le processus de discussions en cours sur l’autonomie, amorcé dans la douleur, après l’assassinat d’Yvan Colonna et la violence qui a secoué l’île en mars dernier. Le déni de droit, c’est le nouvel arrêt de la Cour d’appel de Paris refusant de façon systématique la semi-liberté conditionnelle accordée en première instance à Pierre Alessandri, et avec un scénario identique pour Alain Ferrandi, condamnant les deux derniers prisonniers du commando Erignac, libérables depuis six ans, à la prison à vie. La nouvelle du refus signifié, le jeudi 29 septembre, à Pierre Alessandri, a provoqué l’interruption et la levée de session de l’Assemblée de Corse sur une décision unanime de la Conférence des présidents de groupes. Cette Conférence a débouché sur une protestation commune de tous les groupes politiques qui ont estimé, d'une même voix, que le maintien en détention de Pierre Alessandri et d ’ Alain Ferrandi était « générateurs de trouble et remettait en cause le processus de discussions en cours avec Paris ». La déclaration commune affirmait qu’il « appartient au gouvernement de recréer rapidement les conditions politiques d ’ un dialogue serein et de la confiance réciproque ». Les deux partis indépendantistes, Core in Fronte et Josepha Giacometti pour Corsica Libera, avaient même annoncé suspendre leur participation au processus. Le collectif L'Ora di u Ritornu et des syndicats d’étudiants leur ont emboité le pas. Dans la foulée, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui devait venir dans l’île, les 6 et 7 octobre, avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour assister au congrès de maires de Corse du Sud, a prudemment reporté sa visite.



Une déclaration solennelle

Le président de l’Exécutif a, donc, proposé la tenue d’une réunion des 21 membres de la délégation corse pour tenter de trouver une position commune face à l’Etat. Elle s’est tenue, vendredi après-midi, pendant plus de quatre heures à la Collectivité de Corse à Aiacciu en présentiel et par visioconférence. Y ont participé la Présidente de l’Assemblée de Corse, deux représentants par groupes politiques, les sept parlementaires, les maires d’Aiacciu et de Bastia et les Présidents des deux associations de maires. Comme à l’Assemblée de Corse, les positions font la quasi-unanimité. A l’exception de Corsica Libera qui prône l’arrêt des négociations et le rapport de forces, tous les groupes politiques, y compris Core in Fronte, ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le processus et la nécessité de solder la question des prisonniers. Ils l’ont dit clairement dans une déclaration commune qui va plus loin que la déclaration de l’Assemblée de Corse et qui s’adresse de manière très solennelle et très ferme à l’Etat. La réunion, expliquent les signataires de la déclaration, « a analysé, dans un climat solennel et constructif, la situation de tension créée par la décision de la Cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal ayant admis Pierre Alessandri au bénéfice de la libération conditionnelle ».