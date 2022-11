Prix de l’électricité en Corse : "La France Insoumise" déplore des augmentations de 40 %

Depuis le 1er février 2022, le gouvernement a instauré un « bouclier tarifaire », censé plafonner la hausse du prix de l’électricité à 4 % en moyenne pour les ménages français. Une mesure qui s’appuie principalement sur la baisse des taxes. Mais ce jeudi 24 novembre, dans un communiqué, l’antenne d'Ajaccio du parti politique La France Insoumise a attaqué EDF Corse, dénonçant une « augmentation de 8 à 10 % de la facture » sur l’île, contrairement au chiffre précédemment annoncé. « En Corse, le prix du kWh s’est envolé. En 20 ans (2002 -2022), il a augmenté d’environ 25%. Du jour au lendemain, le 1er février, il a subi des augmentations allant jusqu’à plus de 40%.​ »



Du côté d’EDF Corse, Mario Capaï, le responsable de la communication, met en avant le système de calcul de la hausse, basé sur une moyenne nationale. « Si quelqu’un a une augmentation de 2 % et quelqu’un d’autre de 6 %, à l’arrivée, ça fait 4 % ». Une réponse qui va dans le sens des explications du gouvernement, détaillées sur son site internet. « La hausse moyenne est de 4% TTC. Cependant, il s’agit d’une hausse moyenne. La hausse peut être plus ou moins élevée selon votre option tarifaire (base, Heures pleines/heures creuses, Tempo ou EJP), la puissance de votre contrat et votre niveau de consommation. »



Pour La France Insoumise, le problème pourrait prendre encore plus d'ampleur l'année prochaine. "Si quand le gouvernement annonce une augmentation de 4% elle est au moins du double, que va-t-il se passer en janvier 2023, alors qu’est annoncée une hausse de 15% ?"

En interne, chez EDF Corse, Mario Capaï tient à préciser que "rien n'a été décidé officiellement. Ça peut être 13%, comme ça peut être 16%" . Avant d'ajouter : "C'est l'État qui fixe l'augmentation de l'énergie. Nous on ne fait qu'appliquer, on n'est en aucun cas responsables."