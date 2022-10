Prix Feminiscienza : une première édition placée sous le signe de l’égalité femmes-hommes

- Qu'est-ce que c'est exactement ce prix ?

- Le prix Feminiscenza a été créé l’an dernier pour répondre à deux objectifs prioritaires pour le Conseil Exécutif . D’abord nous sommes partis du constat qui est que les jeunes filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons, mais sont moins nombreuses à poursuivre leurs études supérieures dans des matières scientifiques, techniques et technologiques. Notre premier objectif était donc d’encourager les jeunes filles à poursuivre leurs études dans des domaines scientifiques, domaines plutôt délaissés par les jeunes filles et les femmes. Ensuite, il faut savoir que ma collègue Lauda Guidicelli-Sbraggia a lancé un grand plan égalité femme/homme et que cette action s’inscrit pleinement dans ce plan d’ action pour lutter contre les stéréotypes, les discriminations et les inégalités.



- Pourquoi faut-il encourager les jeunes filles corses à s’engager dans des études scientifiques et techniques ?

- L’objectif de ce prix est à la fois d’encourager les filles à poursuivre leurs voies dans le domaine scientifique, mais aussi qu’elles puissent devenir les premières ambassadrices à même d’encourager les autres jeunes filles à faire des études scientifiques. Il y a certes un coup de pouce financier de 1000 euros, mais il y a aussi la volonté de mettre en valeur ces jeunes filles qui ont fait ce choix parfois difficile, qui demande des sacrifices, du travail et beaucoup de courage. Raison pour laquelle nous avons organisé une cérémonie de remise des prix Feminiscenza à la Collectivité de Corse en présence de la Présidente de l’ Assemblée de Corse ainsi que la Présidente du Conseil Économique social et culturel pour mettre à l’honneur cette première promotion des lauréates Feminiscenza .



- Comment s'est déroulée la sélection des 13 jeunes filles ?

- Une fois la campagne de promotion lancée, les jeunes filles intéressées ont d’abord envoyé une lettre de motivation. Nous avons fait une présélection et ensuite organisé des entretiens avec un jury pour juger des motivations, du parcours envisagé et discuter de leur vision de la place des filles et des femmes au sein de la société. Le jury était composé de représentants du Rectorat , de l’Université, de l’ Assemblée de Corse et du Conseil Exécutif . Nous avons tous été surpris par la maturité de ces jeunes filles, leur force de caractère, leur volonté de réussir et leur engagement. Je suis très f ière c e de ces nouvelles générations et je tiens encore à les féliciter.



- Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes filles qui souhaitent s'engager dans la voie scientifique ?

- Pour moi le principal argument me semble être que les études en filières scientifiques et techniques permettent d’accéder à des métiers avec des rémunérations importantes, avec des responsabilités et des capacités d’évolution très intéressantes. La principale motivation doit être l’envie, la passion, la volonté de poursuivre ses rêves. Ces jeunes filles à qui nous avons remis le prix auront d’ailleurs à cœur de venir expliquer leur parcours lors de notre prochaine campagne de promotion dans les lycées. Car q ui mieux qu’elles pour inspire r d’autres jeunes filles et devenir des figures d’identification pour de jeunes Corses qui n’osent peut-être pas encore se lancer, y aller et croire en elles-mêmes.