Privés et publics, voici le classement des meilleurs collèges de Corse

Collège Pensionnat Jeanne D'Arc (privé, Bastia) : 98.5% 90.0% 18.85 Collège Giraud (public, Bastia) : 92.4% 74.9% 16.74 Collège de Lucciana-Mariana (public) : 90.6% 74.0% 16.46 Collège Pascal-Paoli (public, L'Île-Rousse) : 90.4% 73.7% 16.41 Collège de Montesoro (public, Bastia) : 91.4% 70.9% 16.23 Collège Simon-Vinciguerra (public, Bastia) : 87.2% 73.6% 16.08 Collège Campo Vallone (public, Biguglia) : 89.2% 69.1% 15.83 Collège Pascal-Paoli (public, Corte) : 87.9% 68.9% 15.68 Collège Jean-Orabona (public, Calvi) : 85.0% 67.1% 15.2 Collège du Cap (public, Luri) : 93.1% 58.3% 15.14 Collège Maria-Ghjentile (public, Saint-Florent) : 83.3%6 6.7% 15 Collège Henri-Tomasi (public, Penta-di-Casinca) : 84.8% 63.2% 14.8 Collège du Fium'Orbu (public, Prunelli-di-Fiumorbo) : 82.3% 64.4% 14.67 Collège de Moltifao (public) : 85.5% 60.2% 14.58 Collège Saint-Joseph (public, Bastia) : 83.9% 55.3% 13.91 Collège Philippe-Pescetti (public, Cervione) : 82.3% 55.0% 13.73



Corse-du-Sud :

Collège du Stilettu (public, Ajaccio) : 94.8% 82.7% 17.75 Collège St-Paul (privé, Ajaccio) : 92.9% 82.0% 17.49 Collège Fesch (public, Ajaccio) : 93.6% 80.1% 17.37 Collège Laetitia-Bonaparte (public, Ajaccio) : 90.0% 77.2% 16.71 Collège de Porticcio (public, Grosseto-Prugna) : 90.4% 72.2% 16.26 Collège de Baleone (public, Sarrola-Carcopino) : 90.2% 70.5% 16.08 Collège Arthur-Giovoni (public, Ajaccio) : 87.3% 72.2% 15.96 Collège Georges-Clemenceau (public, Sartène) : 87.0% 71.8% 15.88 Collège Leon-Boujot (public, Porto-Vecchio) : 89.0% 68.6% 15.77 Collège Camille-Borossi (public, Vico) : 94.2% 58.1% 15.23 Collège du Taravu (public, Santa-Maria-Siché) : 83.2% 68.3% 15.15 Collège Maria-de-Peretti (public, Porto-Vecchio) : 84.6% 61.8% 14.63 Collège Jean-Nicoli (public, Propriano) : 80.9% 51.4% 13.24 Collège de Bonifacio (public) : 75.0% 54.3% 12.93

En Corse, le classement n’échappe pas à la tendance nationale qui voit les établissements privés dominer le haut du panier et à la premiere place on retrouve le collège Jeanne D'arc de Bastia qui a eu l'an dernier un taux de réussite de 99.15 % sur 118 candidats au Brevet des Collèges dont 96.58 % de réussite au Brevet avec Mention. Il est Classé 294eme Collèges au niveau national.Derrière lui c'est le collège du Stilettu d'Ajaccio du secteur d'Enseignement Public qui a eu l'an dernier un taux de réussite de 95.01 %.Le classement proposé par le magazine l’Étudiant s’appuie sur les résultats au Brevet, établissement par établissement, des sessions 2019 à 2021. Des données fournies par l’Éducation nationale. Le magazine l’Étudiant a donné une note à chaque collège en fonction des résultats et des mentions obtenus par les élèves.