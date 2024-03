« Printemps des poètes » : à Bastia les jeunes se mobilisent autour de la « Grâce»

Ce vendredi 22 mars à 18h, les jeunes élèves de la classe d’éveil au théâtre d’Una Volta ainsi que les élèves de l’« Option théâtre » du collège Giraud offriront une soirée poétique accompagnée par les élèves en guitare d’Emil Tamagna et en clarinette de Baptiste André du conservatoire Henri Tomasi. Sous la direction de Joëlle Bagard, professeur de théâtre au conservatoire, le programme promet un voyage à travers des œuvres telles que « Le chat et le soleil » de Maurice Carême, des poèmes de Charles Baudelaire, Victor Hugo, François de Malherbes, Jean de La Fontaine, ainsi que des compositions originales des élèves.



Le samedi suivant, à 18h, place à « Les Éclats de rire », une troupe formée en 2018 dans le cadre d’un atelier de la médiathèque Barberine Duriani. Marie-Paule, Lucette, Aldo et Jean-Marc réciteront une sélection de poèmes, comprenant des œuvres de Francis Carco, Baudelaire, Alfred de Musset, Lamartine, Apollinaire, Vivien, et bien d'autres encore.



Cette célébration poétique ne s'arrête pas là. Une troisième phase est prévue pour le 20 avril à 18h30 à la médiathèque du Centre-ville. L'atelier d’écriture dirigé par Marie-Lou Volpei prendra la scène, avec des poèmes inspirés des photos du livre « Dicenu a soia » de Jean-Charles Marsily. L'artiste exposera une sélection de ses clichés et partagera les raisons de ses choix lors de cette soirée unique.