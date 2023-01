Printemps des poètes : A Casa di a Puisia lance un appel à textes

- Nous avions pour habitude de lancer le concours au moment du démarrage du Printemps des poètes, soit le jour du printemps, mais nous sommes aperçus, nous qui souhaitons éditer un ouvrage récapitulatif des textes remarqués par le jury, que cette date nous obligeait à faire paraître l'ouvrage en fin d'année, ce qui nous semble regrettable. En lançant le concours dès à présent, l'ouvrage pourra paraître vers le mois de juin et c'est mieux pour tout le monde.



- En quoi consiste le concours ? Qui peut concourir ?

- Le concours est un appel à textes ouvert à tous, débutants comme poètes confirmés. Les poèmes peuvent être en langue corse ou en langue française. Il suffit de faire parvenir un texte et une petite notice bio-bibliographique à notre adresse casadiapuisia@laposte.net et d'attendre la décision du jury. Comme le concours se terminera le 1er mars, la proclamation des résultats aura lieu à la fin du même mois.



- Comment est le thème est-il choisi ?

- Nous souhaitons être en cohérence avec la manifestation nationale du Printemps des Poètes et reprenons donc le même thème qui cette année est : Frontières. Les occasions de parler de la poésie sont si rares que nous pouvons ainsi bénéficier des retombées médiatiques de cette importante manifestation culturelle.



- A Casa di a Puisia ?

- Elle a été fondée en 2020 par Jean-Jacques Colonna d'Istria et moi-même. A Casa di a Puisia est, suivant la nomenclature de la Collectivité de Corse un laboratoire culturel dont l'objectif est de promouvoir la poésie sur l'ensemble du territoire insulaire, nous n'avons pas souhaité avoir un local dédié pour, justement, pouvoir rayonner partout en Corse. Elle est constituée d'un conseil stratégique de 33 membres composé de poètes, de peintres, de musiciens, d'enseignants originaires de Corse et d'ailleurs. Nous tenons à cette diversité de points de vue et à cette variété de métiers artistiques. Jean-Jacques en a assuré la présidence jusqu'en décembre 2022, le conseil stratégique a souhaité que je prenne la relève à partir de cette année.



- Quelles sont les principales actions menées depuis sa création ?

- Outre le concours annuel qui donne lieu à la publication d'un ouvrage, nous avons réalisé une performance alliant peinture, photographie, arts de la scène et nouveaux médias en septembre 2022. Nous sommes aussi à l'origine d' une stèle métallique qui sera installée au cimetière de Zarzis en Tunisie en hommage aux naufragés de la mer avec un magnifique texte de Ghjuvan Federiccu Terrazzoni. Nous avons également offert, grâce aux éditeurs, plus de 200 ouvrages de poésie à l'association Inseme afin que ceux qui souffrent loin de chez eux aient le réconfort de la poésie. Nous avons mis en place également plusieurs sentiers poétiques en partenariat avec les municipalités. Ces sentiers, qui commencent à être connus, sont une innovation en Corse puisqu'il n'en existait pas. Par ailleurs, nous organisons également des rencontres avec les poètes insulaires comme la journée Puetissimu l'an passé à Travo et des conférences comme le colloque sur l'avenir de la poésie qui s'est tenu en novembre 2022 à Bastia.



- Quel le bilan et les retombées des deux précédentes éditions du concours annuel ?

- Nous avons été très surpris du nombre de participants, près de 200, et de la qualité des textes reçus mais nous avons été encore plus surpris de l'origine des participants : Amérique latine, Afrique, Maghreb, Canada, Europe centrale...Les poètes de tous ces pays nous ont fait parvenir leurs textes dans un français remarquable. J'avoue que c'est troublant. Concernant les poèmes en langue corse, même si le nombre est moindre, une cinquantaine, leur qualité a de quoi surprendre. Mais surtout, surtout...nous avons tous été ravis de voir les prix 2022 attribués à des personnes qui étaient des débutantes en poésie : la comédienne Nathalie Japiot a été primée pour son très beau poème : Temps-Dance. Quant à la poésie corse la surprise est venue de A Squadra d'Aiò, un groupe de 6 femmes qui ont écrit une œuvre collective dans la plus pure tradition de nos uparati. Je pense sincèrement que les concours aident à mieux faire connaître la poésie auprès du grand public comme elle aide les poètes à mieux se faire connaître. Nous, nous sommes des passeurs et entendons le demeurer !