Printemps des poètes 2023, la Corse accueille Maram Al-Masri à partir de mardi

A l’initiative de la « Maison de la Poésie de la Corse » la poétesse syrienne effectuera de nombreuses interventions à partir de mardi 14 mars dans toute l’île. Présentations d’ouvrages, lectures, animations vidéo, échanges avec le public, interventions dans les écoles rythmeront cette rencontre exceptionnelle jusqu’au 19 mars.



Sa poésie, d'une extrême simplicité, se veut solidaire des combats contemporains contre toutes les injustices et toutes les inégalités. Cette voix venue de Syrie, a trouvé refuge en France et rayonne aujourd'hui dans le monde entier.



Née en 1962 à Lattaquié (Syrie), Maram Al-Masri y passe les vingt premières années de sa vie avec sa sœur et ses trois frères. Après des études de lettres, spécialité littérature anglaise à Damas et au Royaume Unis, elle doit quitter la Syrie en 1982 pour s'installer à Paris où elle se consacre à la traduction et à la création poétique. Trilingue (arabe/anglais/français), elle écrit dans les trois langues. Son frère ainé est un poète reconnu en Syrie et c'est lui qui découvre ses lettres d'amour et les fait publier sous le titre « Je te menace d'une colombe blanche » en 1984. Le succès immédiat. Après s'en être éloignée quelque temps, elle revient à l’écriture en 2003 en publiant « Cerise rouge sur carrelage blanc », un recueil composé d'une centaine de poèmes ayant pour thème les désillusions de l'amour.

En 2009, son ouvrage « Les Âmes aux pieds nus » a pour thème les femmes victimes de violence.

En 2012, son recueil « La robe froissée » a pour thème la crise économique qui frappe le Nord de la France et tout particulièrement son bassin minier Lorsque la révolution syrienne éclate, elle n'a qu'un seul regret : ne pas être sur place. Elle soutient la lutte de son peuple contre le pouvoir en place et publie : « Elle va nue la liberté » (2013).

En 2015, deux ouvrages marquent son retour vers la poésie amoureuse : « Le temps d'amour » et « Le rapt » consacré à l'amour maternel envers un fils qui lui a été ravi

Les poèmes de Maram al-Masri ont été traduits dans une quinzaine de langues et même en langue corse : « Cerise rouge sur un carrelage blanc/Chjarasgia rossa è pavimentu biancu » par Ghjacumu Thiers en 2003 et « Elle va nue la liberté/Si ni va nuda a libartà »* par Norbert Paganelli, qui vient tout juste de sortir en librairie (éditions Spondi).