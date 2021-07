Prévue en aout, l'édition 2021 de la Bucciata Bastiaccia est annulée

« A la suite des récentes décisions gouvernementales, des nouvelles contraintes organisationnelles imposées et du risque sanitaire actuel, notamment en Haute-Corse, la Boule du Prado et toute l'équipe des organisateurs vous informent, avec grands regrets, de l'annulation de l'édition 2021 d'A BUCCIATA BASTIACCIA, qui devait se tenir initialement du 18 au 22 Août prochain sur la Place St Nicolas. En effet, les conditions ne sont pas réunies pour assurer ce qui a toujours fait le succès de notre événement : la convivialité, le partage et l'accessibilité à tous de notre sport, la Pétanque. Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour une BUCCIATA encore plus festive et de haut-niveau ; notre engagement et celui de nos partenaires restent intacts pour promouvoir notre sport, notre ville et notre île pour les futures éditions ».