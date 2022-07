Prévention du sida : les lycéens du Finosello toujours mobilisés

Depuis de nombreuses années, les élèves du lycée professionnel Finosello à Ajaccio participent à un concours de création d’affiches réalisé par et pour Aiutu Corsu, association engagée dans la lutte contre le SIDA. Le thème choisi pour illustrer la campagne estivale 2022 est celui de la prévention et de la sensibilisation sur le VIH/SID. Aiutu Corsu tient à remercier les professeurs et encadrants du lycée et à féliciter tous les élèves qui ont participé à la création des différentes propositions et en particulier, Flora D’Amore qui a remporté le concours, avec son affiche.



"Le virus du VIH circule toujours sur notre île et seul une protection et un dépistage régulier peuvent nous protéger et protéger les autres." souligne la direction de l'association que d'ici quelque jour lancera sa campagne de prévention "numérique, moderne et très orientée « réseaux sociaux » afin de toucher au maximum le jeune public. Une campagne estivale qui permet de rappeler que le VIH/SIDA est toujours là et qu’à n’importe quel âge, quand on s’aime, on se protège ! "Dans le monde, ce sont 38 millions de personnes qui vivent encore avec ce virus. Une des missions de notre association est de continuer d’alerter et de prévenir sur les moyens de protection existants et de lutter contre les idées reçues surtout pour les jeunes qui méconnaissent cette maladie."