Prêtes à affronter le Raid humanitaire dans le désert marocain, Mélanie et Camille ont besoin de vous !

Deux jeunes femmes corses s’apprêtent à vivre une aventure sportive et solidaire dans le désert marocain… Ces deux étudiantes, sont Mélanie Pillet et Camille Soleymat, respectivement de Ventiseri et Corte. Etudiantes à la Faculté des Sciences de Corte, en Master Qualité des Productions Agroalimentaires.



Cela fait plusieurs mois qu’elles se préparent pour le départ de cette aventure incroyable. « Le 20 février 2020, nous partirons pour la 23 ème édition du 4L Trophy.



Il s’agit du plus grand rallye raid étudiants d’Europe à vivre à deux dans une 4L. » .



Elles traverserons les grands espaces du sud-est marocain pour aller à la rencontre des populations locales. Dix jours d’aventures et près de 6 000 kilomètres sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc, au cours desquels elles vivront une expérience initiatique exceptionnelle.



« Nous avons décidé de nous offrir un break dans nos vies - nous expliquent les deux jeunes femmes - étudiantes, une parenthèse hors du temps et loin de tout pour vivre une expérience unique. Notre génération est bercée par la soif de découvertes, le besoin de vivre des émotions fortes, de faire des rencontres uniques, de partager des moments simples et authentiques, on avait également le besoin d’aller voir ce qui se passe à l’autre bout du monde pour mieux se rendre compte et s’ouvrir l’esprit : vivre les choses pour mieux les comprendre !



Nous sommes donc extrêmement fières de représenter notre région au sein d’une telle aventure humaine qui va rassembler près de 1 200 étudiants de tous horizons. »







Si vous voulez les accompagner dans cette aventure, et les suivre tout au long de ce périple, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux A Squadra E Donne Corse ou par mail 4ltrophy.edonnecorse@gmail.com