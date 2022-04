Présidentielles 2022 : Une nouvelle vague Marine Le Pen en Corse, la forte percée d’Eric Zemmour !

C’était l’un des enjeux de l’élection présidentielle en Corse. L’abstention a été, sans grande surprise, massive. La Corse a globalement beaucoup moins voté que le continent. Sur les 243 140 électeurs insulaires, seuls 62,76% se sont déplacés contre 68,05% en 2017, soit une participation en nette baisse de plus de 5 points. Le taux d’abstention, qui s’amenuise scrutin après scrutin, atteint un record de 37,24 %, soit 10 points supérieur à la moyenne nationale qui est d’environ 27%. Et une fuite de plus de 90 600 électeurs, soit 15 000 abstentionnistes de plus qu’en 2017. C’est même la plus forte abstention depuis 2002 où 41 % des Corses avaient boudé les urnes. Le record est détenu par la Haute-Corse qui, avec une participation de 62,62 %, est parmi les départements français qui ont le moins voté, soit 5 points de moins qu’en 2017. La Corse du Sud s’est montrée à peine plus citoyenne avec une participation de 62,93 %, également en léger recul par rapport à 2017. Faut-il attribuer l’ampleur de la désaffection au contexte spécifique corse où la campagne électorale a été largement éclipsée par les évènements liés à l’assassinat d’Yvan Colonna, ou bien à un désintérêt qui s’accroit sur la durée pour ce scrutin particulier ? Il y a forcément des deux, le manque récurrent d’assesseurs à ce scrutin est en ce point significatif !



Des bulletins Yvan Colonna

Les partis indépendantistes, Core In Fronte et Corsica Libera, avaient lancé un appel au boycott d’une élection à laquelle ils ne participent traditionnellement pas. Un appel apparemment largement suivi par la jeunesse. Les partis autonomistes, Femu a Corsica et le PNC, n’avaient donné aucune consigne de vote à leurs militants, mais leurs dirigeants ont voté. Le président de l’Exécutif corse, Gilles Simeoni, a même gardé un silence prudent qu’il n’a rompu qu’au sortir du bureau de vote : « C’est une élection importante. Il appartient à chacun de se déterminer », a-t-il déclaré. L’abstention a atteint plus de 47% à Lozzi ou Zicavo, 44% à Ghisoni, plus de 43% à Marignana, Cuttoli, 42% à Corte, plus de 41 % à Bastia, Bocognano ou Ile Rousse, 40% à Cargèse, Caslabriva ou Ghisonaccia, plus de 39% à Patrimoniu, Peri, 38% à Ajaccio… L’autre enjeu était, dans l’île, le bon déroulement du scrutin. Mais à part des affichages et une banderole symboliquement posée par des jeunes indépendantistes, le scrutin s’est déroulé tranquillement sans aucun incident à déplorer. La contestation est passée dans l’isoloir par un certain nombre de bulletins « Yvan Colonna » avec photo et bandera, imprimés pour l’occasion et dont le nombre sur l’île est très difficile à déterminer. Le taux de bulletins nuls, comme 20% à Marignana, est parfois révélateur. Quoiqu’il en soit, dans une île très politisée, où deux électeurs sur trois votent nationaliste, les candidats nationaux ne font pas recette, à une exception près !



Le tsunami Le Pen

L’exception, c’est là aussi, sans surprise, la vague Marine Le Pen qui a déferlé sur l’île en 2012, avec une moyenne de 25%, jamais obtenue alors par le Front National, devenu depuis le Rassemblement national. La vague avait enflé en 2017 à 27,87% des suffrages et progresse légèrement, ce dimanche, à 28,58%, soit 5,5 points de plus qu’au niveau national. Cette quasi-stabilité cache une avance remarquable sur les autres candidats que Marine le Pen laisse à une moyenne de 10 points derrière elle. Avec 28,51% en Corse du Sud et 28,02% en Haute-Corse, elle fait la course seule en tête dans presque quasiment toutes les communes de Corse, des grandes villes au péri-urbain et aux villages. Elle se retrouve, dans les rares autres, à la seconde place. Elle atteint, comme en 2017, des scores historiques dans l’urbain et le péri-urbain, au Nord comme au Sud de l’île, où les votes sont quasiment uniformes de communes en communes. A Ajaccio, elle réalise 30,56% et devance le président sortant de 12 points, un score obtenu dans les quartiers populaires de l’Est de la ville qui ont voté massivement RN. Et ce, malgré le soutien affiché du maire Laurent Marcangeli à Emmanuel Macron. « Je suis inquiet. Il faut s’interroger sur le sens de cette élection », lâche-t-il, résigné, devant les scores récurrents de Marine Le Pen dans sa ville. Comme en 2017, elle caracole en pôle position à la CAPA (Communauté d’agglomération du pays ajaccien) où elle affiche 27,17% à Villanova, 31,60 % à Valle-di-Mezzana, 31,37% à Afa, 31,60% à Alata, 35,72% à Appietto, 34,66% à Cuttoli-Corticchiato, 34,75% à Peri et jusqu’à 39,25% à Sarrola-Carcopino et 42% à Tavaco. Des scores un peu moins impressionnants à Bastia où Marine Le Pen recule sous la poussée de Jean-Luc Mélenchon, mais capte globalement 29,30 % des suffrages, avec des pointes à plus de 37%, 38%, voire plus de 46% dans les Quartiers Sud. La tendance reste forte dans les communes périurbaines du Grand Bastia avec 30,67% à Borgo, 35,59% à Furiani, 38,40% à Lucciana et frôle 40% à Biguglia. Elle perd, par contre, Santa-Maria di Lota qui place Jean-Luc Mélenchon largement en tête avec 38,40%.