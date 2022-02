Présidentielle : le "Nouveau Parti d’En Rire" annonce 386 promesses de parrainage pour Magà Ettori

« Ce qui a démarré comme une plaisanterie est en train de prendre une tournure totalement improbable » ont déclaré en chœur à la" Casa Leca" les partisans du cinéastes et journaliste.

386 élus répartis dans toute la France auraient décidé

de parrainer le journaliste, cinéaste et désormais candidat à l’élection présidentielle, Magà Ettori. Et

Selon tous ceux qui le soutiennent"les 500 signatures seront réunies avant le 4 mars."

La campagne du producteur a débuté à la suite des mesures gouvernementales concernant les jauges dans les salles de spectacle annoncées le 27 décembre 2021 par le Premier ministre, Jean Castex.

Le nom du mouvement est un hommage au comédien Pierre Dac. Le "Nouveau Parti d'en rire "a ensuite agi sans faire de bruit, en

évitant les réseaux sociaux et les médias, « Il fallait conserver l’aspect atypique de ce mouvement

citoyen » rappelait-on jeudi matin à Ajaccio.

Aujourd'hui les soutiens et proches de Magà vont faire en sorte qu'il en soit autrement. Aujourd’hui ils veulent sortir de l'ombre en organisant des meetings et des débats dans leur quartier général d'Ajaccio où le pass sanitaire n’est pas

obligatoire.





En attendant il n'est pas inutile de rappeler que le réalisateur est notamment suivi par des personnalités du monde de l’art, de la culture, des sportifs et des leaders d’opinions. Des militants pour qui, Magà Ettori, a désormais de grandes responsabilités dans ce mouvement, alors que lui, voulait simplement lutter contre une forme d’injustice en permettant aux personnes sans pass sanitaire, de voir son film au cinéma.

La dernière quête du « Nouveau Parti d’En Rire » est de rallier les abstentionnistes. Avec eux, le mouvement deviendrait "le plus grand Parti de France."