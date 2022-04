Présidentielle : l'Union Populaire Corse appelle à ne pas voter Le Pen au second tour

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu le 24 avril prochain. Ils sont respectivement à 27,84% et 23,15% des voix. Jean-Luc Mélenchon termine lui troisième du premier tour, avec 20,3% des voix. Le candidat de la France Insoumise, a fait un bon résultat aussi en Corse où 13,37% des votants, soit 19 781 personnes, lui ont accordé leur suffrage. "Le score est conséquent, surtout au vu de la bataille que beaucoup ont menée contre nous mais nous avons lutté jusqu’au bout pour récupérer nos voix une par une, indiquent les membres de l'Union Populaire Corse, soutien du candidat Mélenchon. En Corse, nous avons su confirmer l’adhésion de 2017 et ce n’était pas gagné au vu des problèmes qu’il y a eu lieu depuis la dernière présidentielle. Si on y ajoute les voix du PCF qui étaient avec nous avant, notre camp a même effectué une progression ."



"Pas une seule voix doit aller à Mme Le Pen"

Concernant le second tour, la consigne de Jean-Luc Mélénchon de ne pas donner "une seule voix à Mme Le Pen" et relayée sur l'ile par l'Union Populaire Corse : "pas une voix à l’extrême droite parce que le peuple n’y a pas intérêt. Pour le reste, Emmanuel Macron se débrouille, la responsabilité de convaincre lui incombe à lui et à lui seul, d’autant plus qu’il a fait monter l’extrême droite au niveau où elle est aujourd’hui."



"Faire peser nos voix aux législatives"

Malgré son élimination su second tout, la France Insoumise affiches ses ambitions pour les législatives de juin. L'Union Populaire Corse compte en effet "jouer entièrement son rôle" au scrutin du 12 et 19 juin prochains. "Nous sommes la 3ème force dans cette élection, on compte bien faire peser notre voix, celle de nos électeurs, pour mettre en place nos propositions et défendre nos valeurs." Et si "d’autres forces cherchaient à négocier avec nous, la première condition restera toujours la même, la défense de notre programme, l’Avenir en Commun."