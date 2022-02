Présidentielle : à quoi sert le QR code sur votre carte électorale ?

Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics Vérifier votre situation électoralE, trouver votre bureau de vote, vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales et effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.Le site www.elections.interieur.gouv.fr vous permet également d’accéder à des contenus pour comprendre le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la compétence des élus, etc.