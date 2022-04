Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon: "Vous ne devez pas donner une seule voix à Marine Le Pen"

Le candidat LFI exprime sa "fierté du travail accompli". "J'ai vu l’état dans lequel se trouve la patrie et le peuple sur tout le territoire, un état d’exaspération et le sentiment d’être entré dans un état d’urgence social, écologique et nous le voyons ce soir, politique, déclare le candidat LFI sous les applaudissements dans son QG parisien. Le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu’il a été voulu non de notre fait, ni du fait du peuple français mais des institutions de la Ve République et de cet étrange tirage au sort qui aboutit de vous demander de choisir entre deux maux, vous voyez qu’ils sont terribles pour vous-même et qu’ils ne sont pas de même nature. C’est la condition humaine d’être sans cesse confronté à des décisions qui sont difficiles à prendre. La dernière fois que s’est-il passé ? Je vous ai dit ce que je vous redirai. Je connais votre colère, ne vous abandonnez pas à ce qu’elle vienne vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Tant que la vie continue, le combat continue."