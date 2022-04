Présidentielle - Jean Lassalle : "Je n'ai pas les mots pour remercier les Corses"

Très apprécié en Corse pour son franc-parler et son attachement au rural, Jean Lassalle est arrivé en 4èmeposition au premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche 10 avril. Sur l’île il a comptabilisé 10,42% des suffrages quand au niveau national il totalise 3,1% des votes.



« Je vais appeler un chat un chat, je me suis pris une taule. Mais je n’ai pas de mots pour remercier le million d’hommes et de femmes qui m’a fait confiance. Nous sommes une grande famille magnifique, avec un mouvement jeune mais qui va s’implanter », indique au lendemain du premier tour Jean Lassalle à CNI.



En Corse, ce sont 15 408 électeurs qui ont glissé son nom dans l’urne. « Je veux leur dire que je n’ai pas de mots pour leur exprimer ma reconnaissance, pour m’avoir toujours bien reçu, je suis infiniment touché. Ici, on a fait la fête, on a bien mangé, on est les mêmes alors je veux leur dire fraternellement merci », poursuit-il ému avant de rajouter que « c’est une terre passionnée de politique qui comprend les changements et les voit venir au loin.»



Quant à la suite, le député des Pyrénées-Atlantiques, "fait totalement confiance" à ses électeurs pour le second tour et ne donne pas de consigne de vote entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Concernant les législatives Lasalle, engagé depuis l’âge de 21 ans en politique, explique qu’il a « besoin de réfléchir ». Ce dont il est sûr, c’est que son mouvement, « Résistons » continuera.