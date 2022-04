Présidentielle - Jean-Charles Orsucci : "je suis déçu et inquiet du vote des Corses"

Ce dimanche 10 avril, Emmanuel Macron remportait le premier tour de la présidentielle avec 26,99 % des voix, 4 points devant la candidate d’extrême droit Marine Le Pen (22,9%). Le maire de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, soutien du président sortant, se félicite d’un tel score « c’est un beau premier tour pour un président sortant, cela veut dire qu’un 1 français sur 3 qui a voté le soutien. Cela lui donne de la légitimité. »



L'élu reste néanmoins prudent quant à la suite du scrutin. « Le président candidat a fait un bon score mais ce qui compte c’est maintenant de remporter ce second tour. Il faut considérer que rien n’est joué et empêcher l’extrême droite de passer au pouvoir », lance-t-il.



Déception et incompréhension quant au score en Corse



En Corse, c’est l’extrême droite qui l’emporte avec 28,58% pour Marine Le Pen et 18,11% pour Emmanuel Macron. Face à cela, Jean-Charles Orsucci se dit « déçu et inquiet ». « Quand on cumule Le Pen et Zemmour (Ndlr : 12,80% pour E.Zemmour), on doit se poser des questions. La Corse a toujours été l’île des justes, de Fred Scamaroni, Danielle Casanova… ils doivent se retourner dans leurs tombes », s’indigne le politicien qui tient aussi à souligner un aspect paradoxal dans le vote des Corses. « Il y a un an le projet autonomiste l’a emporté à 70% et aujourd’hui on est face à un vote pour des candidats réfractaires aux idées nationalistes. Ça pose des questions », poursuit-il.



Quant au vote des Bonifaciens, qui eux aussi ont choisi en majorité Marine Le Pen. Le maire avoue ne « pas le comprendre », d’autant plus que pour lui « l’Etat a fait beaucoup pour soutenir les commerces de Bonifacio durant la crise Covid », rappelle Jean-Charles Orsucci qui espère « un sursaut dans 15 jours ».