Présidentielle : Eric Zemmour remercie ses électeurs corses

Avec 7,2 % des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, Éric Zemmour n'est pas parvenu à convaincre les Français de le préférer à Marine Le Pen. Le polémiste a cependant à séduire plus de deux millions de citoyens qui ont choisi de soutenir sa "candidature de rupture."

Pour l'ex-journaliste et ses soutiens, qui espéraient un meilleur score, "la réussite est cependant historique, surtout en Corse", indique dans un communiqué diffusé ce mardi 12 avril, Olivier Battistini, coordonnateur régional pour la Corse et orateur national du mouvement Reconquête. "C’est sur l'ile que notre candidat a réalisé son score le plus haut. Éric Zemmour le sait et il souhaite remercier chaleureusement le peuple corse, peuple éminemment politique, pour son soutien et sa fidélité digne de son histoire."



"J’en appelle à l’unité des patriotes"



Comme Eric Zemmour l'a fait dans son discours de défaite le soir du premier tour, l’historien, maître de conférences en histoire grecque, demande aux Corses de voter Marine Le Pen au deuxième tour "J’en appelle à l’unité des patriotes ! Pas une voix ne doit manquer à Marine le Pen pour l’emporter au soir du 24 avril. Les Français en général, les Corses, en particulier, sont face à un choix. Voulons-nous un chef d’État qui défende les intérêts vitaux de notre pays, le fasse respecter, et mette un terme à l’islamisme et à la casse industrielle et sociale, ou voulons-nous reconduire l’homme qui a privatisé l’État au service d’intérêts étrangers, des lobbys, des oligarchies ? , lance Olivier Battistini qui conclue "comme en 2017, je voterai Marine."