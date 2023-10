Première rentrée pour le DU "Violences, Familles et Société" à l'Université de Corse

Ce mercredi 11 octobre, lors de la première rentrée du diplôme universitaire "Violences, familles et société," une convention a été signée entre l'Université de Corse, l'Académie de Corse, et le Centre hospitalier de Bastia.

Lors de la cérémonie de signature, Dominique Federicci, le président de l'Université de Corse, a mis en avant l'engagement des trois institutions dans la lutte contre les violences et les discriminations. Il a souligné l'importance de proposer ce nouveau DU en formation continue, en étroite collaboration avec la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, chargée du déploiement de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire. Federicci a également mis en avant le rôle crucial de ce diplôme dans la prise en charge des violences intrafamiliales, "qui constituent un problème de santé publique. En particulier les violences sexistes et sexuelles peuvent toucher les femmes, les hommes, les enfants, les personnes vulnérables et notamment les personnes en situation de handicap. L’Université de Corse ne pouvait que s’engager dans la création de cette formation".



Ce diplôme universitaire, qui compte déjà une vingtaine d'inscrits, est destiné à des personnes susceptibles d'être impliquées auprès des victimes dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. Il est de niveau Master, s'étend sur deux ans, et est accessible aux titulaires d'une licence ou par validation des acquis. Il sera délivré par l'Université de Corse, au sein de sa Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, et sera mis en œuvre par son service commun de la formation continue. Les cours se tiendront à l'Université de Corse les jeudis et vendredis, une semaine sur deux.