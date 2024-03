Première édition réussie pour le Raid des Lynx du Corsica Triathlon Club d'Ajaccio

Le monde du triathlon corse a vu naître un nouvel événement ce samedi 16 mars avec le lancement de la première édition du Raid des Lynx, organisé par le Corsica Triathlon Club d'Ajaccio qui a transformé les vignes de la région en terrain de jeu pour cette épreuve inédite.



Avec pour base centrale la cave du domaine Peraldi à Ajaccio, le Raid des Lynx a proposé deux formats de course : un parcours de 30 km à compléter en moins de 6 heures et un parcours de 18 km à terminer en moins de 3 heures. Vingt-quatre équipes venues de toute la région ont répondu à l'appel, représentant fièrement Grand Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio et Solenzara.

Le défi était de taille : les équipes devaient enchaîner différentes épreuves dans un temps imparti, sous peine de pénalités. Au programme : un Bike and Run, une course d'orientation avec 12 balises à trouver, un parcours en VTT, un exercice de tir laser avec 5 cibles à toucher par participant, et pour couronner le tout, un trail nocturne. Les parcours ont offert aux concurrents des paysages à couper le souffle, les guidant à travers les vignobles et jusqu'aux sommets du Mont San Angelo pour le trail nocturne du format long. La lumière des frontales a éclairé le chemin des courageux trailers, ajoutant une touche d'aventure à cette expérience sportive intense.

De l'après-midi jusqu'à la nuit, les participants ont fait preuve d'un dépassement de soi remarquable, soutenus par une ambiance conviviale et la bonne humeur contagieuse des bénévoles et des organisateurs.

Côté résultats, l'équipe "Laeti tri" composée de Sélénia Nicolas et Timeo Dammy a remporté le format 3 heures, devançant "les Lolos" et la "team UNSS". Dans le format 6 heures, la victoire est revenue aux "No pain, no gain" avec Emilie Lafarge, Julien Léon et Jordan Montebrun, suivis des "canards boiteux" et des "kikis en classes vertes".