"Première" à Bastia pour "Renaissance", le nouveau film de Sébastien L. Roussin

L'histoire de "Renaissance" a débuté lors de la création d'un clip destiné à promouvoir le troisième album d'Allan Romantini, intitulé "Éternité" et prévu pour une sortie en février 2024. « À la base, j’avais écrit un long clip pour la promo de mon 3e album intitulé Éternité qui sortira en février 2024», explique Allan Romantini. « J’ai proposé le tournage à Sébastien L. Roussin que j’avais rencontré sur son court-métrage Ultime Rivage». Une rencontre qui avait fait tilt pour le réalisateur, producteur exécutif, créateur de la boîte de production Angels Film S.A. « Allan était venu en spectateur au tournage d’une séquence et de fil en aiguille, je lui avais donné un petit rôle. Il est aussi l’auteur du générique du film. On avait gardé contact et il m’a sollicité pour tourner le clip. J’ai découvert son univers, mais son histoire était trop complète pour en faire un simple clip. On a donc décidé de réaliser un moyen métrage, une fable moderne qui baigne dans son univers particulier. On a ainsi coscénarisé Renaissance ».

Le film est une création de pure fiction, ancrée dans un univers original conçu par Allan Romantini, rempli de symboliques, de divinités et de déesses. À travers cette œuvre, l'artiste tente de transmettre ses propres valeurs et de mettre en lumière son évolution personnelle au fil du temps. Sébastien L. Roussin, en charge de la réalisation, explique : "C’est une pure fiction en effet avec une histoire, un travail scénaristique, une construction narrative. On l’a construite, filmée, produite pour qu’elle ait une carrière cinématographique."

Le tournage de "Renaissance" s'est étendu sur une période de dix mois, avec une semaine de tournage en Corse, couvrant les villes de Bastia, Corte, Borgo, Cardo et Asco. Le film explore la vie d'Éric, un jeune homme confronté à un choix crucial : poursuivre une existence empreinte de doutes ou se transformer en "Renaissant". L'histoire suit la transformation d'Éric, passant de l'humanité à une nouvelle forme de vie.

Le casting est constitué de talents tels que Mathis Jeannot, qui incarne le rôle d'Éric, accompagné par Jessy Maurin, Jean-Luc Chiaroni, Zachary Morali, Lucas Cadoppi, Tony Romantini, Louise Bertoux, Ève Roussin et Pierre-Jean Fraymouth.

Le film est une coproduction entre Allan et Philippe Romantini, avec la contribution de l'association MCUC (Mouvement pour la Culture Urbaine en Corse), créée en février 2022. La musique originale du film, composée par Nalla, sera également disponible dans l'album sur l'application KScolta.

En plus de son implication dans le domaine cinématographique, Allan Romantini poursuit sa mission de faire découvrir et comprendre sa musique à travers des performances live avec son groupe "LDP, Les Derniers Philosophes".

Sébastien L. Roussin a quant à lui un projet de long métrage de 2 heures 30 intitulé "La Dernière Note", dont le tournage est prévu au début de l'année 2024. Le film abordera divers sujets, tels que le handicap, l'homosexualité, l'identité et la quête de soi.

La projection en première de "Renaissance" se déroulera le jeudi 9 novembre à 19 heures au cinéma le Studio à Bastia et est ouverte au public, offrant une opportunité unique de découvrir cette œuvre cinématographique captivante.