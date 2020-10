Préfet et maires de la Corse-du-Sud préparent le plan de relance

"La préfecture est solidaire des maires qui sont en première ligne face à la crise sanitaire". Pascal Lelarge préfet de Corse a convié une quarantaine de maires de Corse-du-Sud ce mardi 20 octobre pour évoquer le plan de relance historique du gouvernement avec 100 milliards promis qui seront répartis pour sauver l'économie nationale.

Le Premier ministre Jean Castex, lors du congrès des régions de France, ce lundi 19 octobre à Saint-Ouen en Ile-de-France a précisé que les préfets seraient dotés, "dans les prochaines semaines" de 16 milliards d'euros.



Pour le préfet de Corse, "il n'y a pas de problèmes d'argent sur la relance simplement un problème d'ambition. Il ne s'agit pas seulement de regonfler les pneus mais plutôt de les changer".

Autrement dit, cet investissement aura pour mission d'impulser une nouvelle dynamique à l'économie locale. Il s'agira d'ailleurs d'accélérer les transitions et les mutations dans le tourisme " un domaine en constante évolution qui ne doit pas s'essouffler", mais également travailler sur la transition écologique pour laquelle le préfet de Corse entend "constituer des bases solides pour les énergies renouvelables". D'autres thèmes comme l'agriculture ou encore la gestion des déchets ont été évoqués et seront discutés avec la Collectivité de Corse.





Le logement préoccupe



Cette réunion a aussi été l'occasion de mettre sur la table la problématique du logement des actifs dans les communes du Sud de l'île. Les problèmes en matière d'urbanisme ne permettent pas la construction de nouvelles habitations, un réel fléau pour satisfaire les besoins de logement des habitatns de Corse-du-Sud. "La géographie particulière de la Corse est contraignante. Il y a beaucoup de zones à risque, des terrains non-constructibles par rapport au relief ou au littoral... un plan local d'urbanisme est indispensable. Cependant, on sait qu'il ne se fera pas tout de suite alors dans les 2 à 3 ans qui viennent il faudra trouver des solutions", lance Pascal Lelarge.