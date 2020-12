Préfecture de la Haute-Corse : fermeture exceptionnelle des services

Seront fermés :

• les services de la Préfecture et des Sous-Préfectures de Calvi et Corte

• la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP)

• la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)

• la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse: les accueils des services seront fermés aux usagers l’après midi

• la délégation territoriale de l’Agence Régionale de la Santé de Corse (ARS) fermée l’après-midi

• Le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) fermé du 23 décembre au 4 janvier 2020.



Pour obtenir toutes les informations pratiques sur les démarches et , il est possible de consulter le Site internet des services de l’État en Haute-Corse: www.haute-corse.gouv.fr