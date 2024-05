Précarité : une collecte de produits hygiéniques organisée au Monoprix de Bastia

« Pour les hommes – qui représentent la plus grande part des personnes accueillies à l’accueil de jour -, nous collectons des rasoirs, de la mousse à raser. Pour les femmes, nous collectons des serviettes hygiéniques », précise Marion Leon. L’organisatrice espère également récolter des produits d’hygiène et de beauté, comme du shampooing, du gel douche, du savon, de la crème… « C’est aussi un outil pour les travailleurs sociaux, afin de rétablir le contact entre les femmes victimes de violence et leur corps, rappelle-t-elle. Si elles sont parties vites avec leurs enfants, elles ont perdu confiance en elle, et le contact avec leur corps. »Ce besoin est d’autant plus nécessaire en Corse, que l’île connait un fort pourcentage de pauvreté. Pour l’année 2020, l’Insee a révélé que 18,3% de la population insulaire vivait sous le seuil de pauvreté, contre 14,4% en moyenne nationale.