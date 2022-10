Préavis de grève illimité à la CPAM de Corse-du-Sud

Ce mardi 11 octobre les accueils des sièges de la Caisse primaire d'assurance-maladie (Cpam) de Corse du Sud pourraient rester fermés : un préavis de grève illimité a été déposé par les syndicats CGT, STC et FO. À travers ce mouvement les salariés entendent s'opposer à la politique de recrutement de la direction, dénoncer le mal être général qui touche l'organisme et souligné à maintes reprises ainsi que le manque d'écoute de la part de la direction. Les syndicats réclament aussi plus de moyens afin de travailler sereinement notamment sur les nouvelles activités.