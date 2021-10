Pratu di Ghjuvellina : une nouvelle centrale de stockage électrique pour la Corse

Trois batteries géantes estampillées de la marque américaine Tesla trônent sur le bord de la route, entourées par un grillage vert et des panneaux d’avertissement. Non ce n’est pas la Californie mais bien la Corse. Plus exactement la commune de Pratu di Ghjuvellina. Sur un petit terrain de 300 m² au bord de la route territoriale 20, entre Ponte Leccia et Francardu, l’entreprise Corsica Sole inaugure sa nouvelle centrale innovante de stockage électrique ce vendredi 8 octobre 2021. Une première en France. « En tout cas, celle ayant la plus grande capacité de stockage du pays », s’exclame Michael Coudyser, le directeur général de l’entreprise.





Grâce à ses batteries en lithium-ion, les mêmes qui équipent les automobiles électriques, le site peut accumuler jusqu’à 10 kWh par jour avant de les redistribuer sur le réseau électrique en fonction des besoins. « Cette installation peut alimenter en énergie une ville de 7 500 habitants comme Corte pendant 2h lors des pics de consommation », explique Michael Coudyser en suivant du doigt la courbe croisée de la consommation électrique et de la production photovoltaïque sur un graphique.