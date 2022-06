Pourquoi les méduses envahissent-elles certaines plages corses ?

Antoine, 10 ans, est aux aguets. Les pieds à peine plongés dans l’eau, le signal d’alerte ne se fait pas attendre : « Papa , il y en a une ! », hurle-t-il à son père Joseph qui se lève pour la quinzaine fois de sa serviette . Eux, sont des habitués de la plage de Pietranera , située au début du Cap Corse et donc … des méduses ! En ce dimanche 19 juin, impossible de se baigner sans être encerclé d’au moins une dizaine. « Avant on s’amusait à faire des ricochets avec les galets, maintenant on s’amuse à pêcher les méduses », lance Joseph avant de récupérer le masque de son fils.

A deux, commence un véritable travail d’équipe. Le petit ramène le mollusque vers le bord grâce à un pied de parasol trouvé sur la plage, son père prend le relais en ramassant la méduse dans le masque avant de la jeter avec les autres sur un tas débuté dès leur arrivée. « Il doit au moins il y en avoir une quinzaine, elles sont petites, mais quand elles piquent, elles font mal », continue le père de famille.



Cette scène n’est pas rare sur les plages corses.

Depuis une vingtaine d’années, l es méduses Pelagia noctiluca d’un e taille d’environ 15 centimètres, reconnaissables par leur couleur violette et leurs points sur le chapeau empêchent les locaux et vacanciers de nager sans se faire piquer. « Elles disposent de longs filaments urticants qui peuvent aller jusqu’à 10 mètres de long », explique Fabien Lombard, océanographe à l’ institut de la mer de Villefranche-sur-Mer et maître de conférences à la Sorbonne. Pas facile donc, d e passe r à côté de la piqûre, surtout que l’espèce est très présente en Méditerranée.

Mais alors pourquoi seulement à certains endroits ? Contre toutes idées reçues, n on les méduses ne raffolent pa s des eaux chaudes et ne sont pas ramenées par les fortes chaleurs. D’après le spécialiste de cette espèce elles sont dans les eaux « toute l’année, ce sont les courants qui les rapprochent des côtes puisqu’elles ne contrôlent pas leurs mouvements, elles sont juste transportées », d étaille Fabien Lombard qui rajout e d’ailleurs : « elles préfèrent les eaux de mars et d’ avril, car elle trouve plus à manger qu’en été ».



L a Pelagia noctiluca est transporté e par le courant ligure provençal qui passe à 20 voire 30 kilomètres des côtes de Calvi et longe la Côte d’Azur . S’il n’existe pas de données précises sur leur nombre dans la Méditerranée par faute de moyens mis sur la recherche concernant ces espèces, l’augmentation de méduses est favorisée par la surpêche. En effet, des poissons pélagiques tels que l’anchois, le thon , le hareng, la sardine, le maquereau se nourrissent du mollusque. Leur diminution engendre donc un remplacement dans l’écosystème. Les scientifiques ne pouvant pas certifier l’augmentation sensible du nombre de méduses, ils constatent néanmoins une nette augmentation de la fréquence à laquelle elles sont présentes dans les eaux. « Avant 1997, on observait qu’elles étaient là durant 5 à 6 ans puis plu s . Cela fait 25 ans qu’elles sont présentes chaque année », continue le spécialiste des méduses.