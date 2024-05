Pourquoi les drapeaux de la Corse et de la Sardaigne se ressemblent-ils tant ?

La ressemblance frappante entre les drapeaux de la Corse et de la Sardaigne intrigue depuis longtemps. Les deux îles méditerranéennes partagent un symbole commun : la tête de Maure. Le drapeau corse présente une tête unique, appelée "testa mora", tandis que le drapeau sarde en arbore quatre, les "quattro mori". « Il y a plusieurs types de têtes de Maure en Europe, avec même 80 familles qui les ont en blason », explique Michel Vergé-Francheschi, historien spécialisé dans l’histoire de la Corse et professeur des universités émérite. « Il y a le type aragonais qu’on retrouve sur les drapeaux corse et sarde, mais pour des raisons totalement différentes ».



Historiquement, la Corse et la Sardaigne ont subi des influences similaires. Ces symboles remontent à la période médiévale, lorsque les royaumes de Corse et de Sardaigne étaient sous l'influence aragonaise. En 1297, le pape Boniface VIII créé le royaume de Sardaigne et de Corse, qu'il a offert au roi d'Aragon. Même si les deux îles ont changé de mains plusieurs fois à l’époque aragonaise, le symbole est resté en Sardaigne comme en Corse.



Pourquoi ce symbole ? La version la plus populaire est que la Corse, sous domination génoise du XIIIe au XVIIIe siècle, a adopté la tête de Maure comme symbole de résistance et d'identité. Un Maure est un habitant d’Afrique du Nord dès l’époque romaine, et un ennemi juré des Aragonais. L’hypothèse est que la tête de Maure représente cet ennemi. Ce symbole aurait été choisi pour signifier la victoire sur les envahisseurs musulmans, avec des variantes montrant le bandeau des yeux déplacé sur le front, symbolisant la liberté.