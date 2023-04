Pourquoi les alertes au gaz se multiplient-elles depuis quelques jours à Ajaccio ?

C’est une scène qui devient récurrente ces derniers jours à Ajaccio. Quasi quotidiennement, pompiers et services d’Engie s’affairent à rechercher d’éventuellement fuites de gaz, après que des habitants se soient alarmés d’odeurs suspectes. Ce jeudi matin, ils ont d’ailleurs encore dû intervenir rue Général Fiorella. Face à ces alertes qui se multiplient, après une première rencontre lundi, une réunion avait lieu ce jeudi après-midi à la préfecture entre les services de la préfecture, les sapeurs-pompiers, la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) et la Ville d’Ajaccio.



Faisant un point de situation, Danyl Afsoud, le directeur de cabinet du préfet, a indiqué que depuis le 1er avril, 19 suspicions de fuite - dont quatre depuis lundi dernier- ont été recensées, principalement dans la vieille ville et sur le cours Napoléon. Sur ces 19 appels, six ont in fine donné lieu à des identifications de présence de gaz. « Depuis lundi, un seul appel a conduit à identifier une présence de gaz cours Napoléon sur un coffre extérieur. Cela a été pris en charge par Engie. Par ailleurs, des investigations conduites par Engie depuis le début de la semaine ont permis d’identifier une autre fuite de gaz rue Zevaco Maire qui a été réparée, et qui pourrait expliquer, compte tenu de la localisation des appels reçus, les odeurs senties par les habitants », a-t-il dévoilé en précisant que selon Engie, cette fuite « pourrait s’expliquer par le passage de poids lourds qui auraient pu susciter des vrombissements ».



« Cette fuite constitue vraiment la piste la plus solide qui avait conduit à l’identification de ces odeurs, pour le reste nous sommes vraiment sur des suspicions que rien ne permet de démontrer à ce stade », a-t-il encore soulevé en pointant que les remontées d’odeurs suspectes pourraient aussi être liées à des travaux qui ont mis les égouts à nu dans la vieille ville. « Dans les égouts il y a des matières en décomposition qui créé un gaz qui peut transporter des composants olfactifs », a-t-il expliqué.



Le spectre du drame de la rue de Tivoli à Marseille, où huit personnes ont perdu la vie lors du week-end de Pâques suite à une explosion probablement due à une fuite de gaz, encore dans toutes les têtes, a également probablement conduit à une multiplication des appels aux services de secours. Élément rassurant toutefois, le directeur de cabinet du préfet a souligné qu’à Ajaccio « les seuils enregistrés par Engie ont été considérés comme n’exposant pas la population à un risque ».