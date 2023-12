Pourquoi la pêche aux oursins ne commence pas le 15 décembre comme d'habitude ?

Si la pêche aux oursins ne durera que deux mois cet hiver , contre quatre les années précédentes, c'est parce que la préfecture est partie d'un constat : préserver le stock d'oursins "face à la raréfaction de la ressource et afin d’améliorer la durabilité de cette pêche tant récréative que professionnelle”, a-t-elle communiqué.Une décision guidée en grande partie par les conclusions d'une étude menée par le laboratoire Stella Mare, basé à Biguglia, et qui dépend de l'Université de Corse. Au vu des suivis des périodes de ponte des oursins réalisés sur divers sites, les scientifiques de Stella Mare concluaient, courant octobre, que "la période d’ouverture actuelle de la pêche aux oursins (mi-décembre) est, semble-t-il, trop précoce, les oursins n’étant pas pleins à cette période, la ressource est donc pêchée même à des périodes où les gonades (les organes de reproduction) sont peu développées; diminuant la valeur commerciale du produit et impactant inutilement les stocks naturels."Autrement dit, il convient de laisser grandir les oursins pour qu'ils puissent être en mesure de se reproduire. En conséquence, Stella Mare a préconisé le début de la pêche aux oursins pour le mois de février. En effet, selon les relevés effectués, les mois de novembre, décembre et janvier présentent les indices gonadiques - soit le poids et le volume des organes reproducteurs - les plus faibles. "Ils représentent en moyenne moins de 3% du poids total des oursins", précise Stella Mare dans son étude. Ces indices remontent ensuite à partir de janvier, pour atteindre leur maximum en avril et mai.Depuis 2013, des suivis de populations d'oursins sont réalisés sur huit sites dans les eaux corses. Tous concluent à une diminution significative des populations observées. Mais tous les sites ne rendent pas compte de la même densité : sur certains, elle est très faible, comme dans le cap Corse ou dans la presqu'île d'Isolella (près d'Ajaccio). Dans les Bouches de Bonifacio en revanche, les oursins sont beaucoup plus présents.Selon la communauté scientifique qui s'est penchée sur la question, cette diminution de la ressource est la conséquence de multiples facteurs (eau plus chaude, surpêche, modification du plancton qui impacte les larves d'oursin). Elle est est constatée partout en Méditerranée. Pour y remédier, Stella Mare fait grandir dans son laboratoire de Biguglia des populations de juvéniles d'oursins, qui sont ensuite relâchés en mer pour repeupler les fonds. Et entre 2018 et 2020, ce sont 40 000 juvéniles qui ont été relâchés au total autour de la Corse.Suite à ces tentatives de repeuplement, Stella Mare a malheureusement dû observer que "les densités en juvéniles diminuent rapidement après leurs relâchés. Une partie est probablement consommée par des prédateurs et une partie de ces juvéniles migrent." Et Stella Mare de conclure que "l'utilisation de microhabitats de relâchés semblent le plus efficaces. Ils servent aux juvéniles relâchés mais également aux recrutements de juvéniles sauvages." La situation serait néanmoins bien plus dramatique si Stella Mare n'était pas intervenu, comme elle a pu le constater : "Les analyses génétiques permettent d’identifier un pourcentage d’oursins recapturés provenant de l’écloserie, pouvant aller jusqu’à 100 % sur certains sites."L'expérimentation a pu être renouvelée plusieurs fois, depuis 2021 sur les sites de Miomu et d'Olzu, ce qui correspond sur les trois dernières années à une population d'oursins relâchés de 170 000 individus juvéniles. Les scientifiques se veulent pour l'heure prudents sur leurs analyses, compte tenu du manque de recul, mais il semblerait que leurs actions aient permis "d'augmenter les biomasses".