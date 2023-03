Pourquoi il y a-t-il de moins en moins d'oursins en Corse ?

Depuis une dizaine d’années, les données collectés par Stella Mare sur les huit sites qu’elle étudie autour de la Corse montrent des densités d’oursins en diminution et des spécimens plus petits. Un phénomène de raréfaction des colonies de ces animaux marins que la plateforme scientifique de l’Université de Corse et du CNRS spécialisée en ingénierie écologique marine et littorale surveille avec attention.



« Jusqu’à présent, il existait un stock de renouvellement. On a pu observer que cela se raréfie et les pêcheurs nous alertent eux-aussi sur le fait qu’ils pêchent beaucoup moins bien qu’avant », livre Sonia Ternengo, maître de Conférences à l'Université de Corse et responsable des programmes Huîtres / Oursins / Pararestor à Stella Mare. Un phénomène que la scientifique explique du fait de la combinaison de plusieurs facteurs. « Évidemment, il y a tout d’abord la surpêche. À un moment donné, si on va pêcher trop souvent sur les mêmes sites, on enlève ce que l’on appelle les géniteurs et donc il n’y en a plus suffisamment pour que la reproduction se fasse correctement », indique-t-elle en visant notamment le braconnage, mais aussi la spécificité de la collecte des oursins. « C’est une ressource qui est pêchée à pied et qui par conséquent peut être pêchée par des professionnels, mais aussi par des particuliers. Et puis, on voit que certains touristes qui arrivent en été ne connaissent pas les réglementations et font de petites oursinades par ci par là. Tout cela contribue aussi à faire diminuer la ressource », pose-t-elle en précisant encore que le cycle de reproduction de l’oursin est très précis et qu’il est impératif de respecter la période d’ouverture de la pêche qui s’étend du 15 décembre au 15 avril.