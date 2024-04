Pourquoi il sera obligatoire de tenir votre chien en laisse en forêt dès le 15 avril ?

Alors que les journées s'allongent et que la nature reprend vie, il est essentiel de veiller à ce que nos promenades avec nos compagnons à quatre pattes respectent l'équilibre fragile de l'environnement. C'est pour cette raison qu'une loi n'a rien de neuf puisqu'elle date de 1955 est entrée en vigueur lundi dernier. Entre le 15 et jusqu'au 30 juin prochain, il est interdit de promener son chien sans laisse en forêt en dehors des chemins ou sentiers forestiers balisés. Autrement dit votre chien n'est plus autorisé à divaguer loin de vous dans les sous-bois. Cette année, ne pas respecter cette loi pourrait vous coûter jusqu'à 750 euros.



Protéger la nature et ses habitants

L'Office National des Forêts (ONF) souligne sur son site Internet l'importance de cette mesure pour prévenir la destruction des espèces animales, notamment les oiseaux et les jeunes mammifères. Avec l'arrivée du printemps, ces derniers se reproduisent et élèvent leurs petits, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Les chiens, de par leur flair aiguisé, peuvent facilement repérer et perturber ces habitats fragiles, mettant en danger la survie des espèces locales.

Outre les aspects légaux, respecter cette mesure est un geste responsable envers la nature et ses habitants. Le simple fait de garder son chien en laisse peut éviter le stress et le dérangement des animaux forestiers, permettant ainsi leur reproduction dans des conditions optimales.



De plus, gardez à l'esprit que les chiens doivent toujours être sous la surveillance directe de leur propriétaire, à une distance maximale de 100 mètres, et ce, tout au long de l'année ! De même, ils doivent être tenus en laisse en permanence dans les zones agricoles, les vignobles, les vergers, les marais, ainsi qu'aux abords des cours d'eau, étangs et lacs.