Pour son édition 2024, le Festival italien de Bastia célèbre les femmes

Ce vendredi 26 janvier, Jean-Baptiste Croce et son équipe ont officiellement dévoilé les détails de la 36ème édition de cet événement culturel d'envergure. Cette année, le festival se déroulera du 3 au 18 février et mettra à l'honneur les femmes dans l'art et la culture italienne. « Nous aurons 6 réalisatrices, une catégorie cinéma intitulée L’Italie au féminin, une femme présidente du jury, un concert d’ouverture réunissant la pianiste Emmanuelle Mariini et la guitariste Sandrine Luigi, une exposition des œuvres de l’artiste-peintre Marie Bronzini, les écrivaines Marie Ferranti et Michèle Corrotti ». détaille le président de l'association organisatrice, Jean-Baptiste Croce.



Au programme, pas moins de 20 films, dont 18 seront présentés en avant-première, répartis en 6 catégories. Chaque film sera projeté à quatre reprises afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs d’en profiter. Le jury, présidé par la talentueuse Patrizia Gattaceca, comprendra des personnalités éminentes telles que Marie-Flora Sammarcelli, Christophe Di Caro et Carlo Baldacci-Carli. En raison de la fermeture du théâtre de Bastia, le festival se déploiera sur 15 jours dans 7 lieux différents, incluant le Studio Cinéma, le Cinéma Le Régent, et le Centre Culturel l’Alb’Oru. « C'est un événement très attendu des Bastiais qui a le soutien de la mairie. Cette année encore l’offre est là et ses organisateurs ont su composer avec l’absence du théâtre ». explique l'adjointe au maire de Bastia, Mattea Lacave.



Avec plus de 20 000 entrées l'année précédente, le Festival italien de Bastia est l’un des plus suivis de l’hexagone.« Un record qui fait de notre manifestation la 2ème de France, sur les 15 festivals italiens qui existent, derrière l’intouchable Villerupt et ses 40 000 spectateurs ». poursuit Jean-Baptiste Croce avant de détailler le programme complet de l'événement "En plus des projections de films, le festival proposera des expositions, des concerts, des rencontres littéraires, des dégustations gastronomiques et des échanges linguistiques. Il s'agit d'une célébration complète de la culture italienne dans toute sa richesse et sa diversité."



La soirée d'ouverture, le samedi 3 février à l’Alb’Oru, présentera un concert mettant en vedette la pianiste Emmanuelle Mariini et la guitariste Sandrine Luiggi. En clôture, le samedi 10 février, les violonistes de «L’Archetti bastiacci » offriront une performance mémorable.