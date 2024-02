Pour la Ghjuventù Indipendentista, « les élus nationalistes n’ont pas tenu leur promesse »

Ils accusent les élus nationalistes de se « désolidariser d’une mouvance ayant pour objet premier la reconnaissance d’une nation Corse et de son peuple ». Alors qu’une délégation d’élus insulaire a rendez-vous à Beauvau ce lundi soir pour un dîner ayant pour objectif d’avancer dans le processus d’autonomie, les membres de la Ghjuventù Indipendentista entendent dénoncer les termes de la déclaration politique solennelle adoptée vendredi.« Il semble opportun de rappeler les bases et fondamentaux d’une lutte qui a permis, après plus d’un demi-siècle d’efforts et de sacrifices, d’aboutir à la perspective d’une solution politique pour la Corse », écrivent-ils dans un communiqué au vitriol en ajoutant : « Jamais dans l’histoire de notre île, cet idéal de peuple n’avait été autant bafoué et ce malgré des milliers d’années d’occupation et d’oppression ». « La première chose que l’on constate dans cette déclaration, c’est que des élus nationalistes ont signé un papier qui dit que le peuple corse n’est qu’une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle. C’est un point qui pour nous est incompréhensible, puisque le fondement même du nationalisme c’est de reconnaître l’existence d’une nation et donc d’un peuple. Ici on voit que ce sont les termes qu’avait employés Emmanuel Macron en septembre qui sont repris », tacle Téo Bastiani, le président du syndicat étudiant.Pis, pour les membres de la Ghjuventù Indipendentista les nationalistes auraient failli à leur mission. « En mars 2022, dans le cadre du collectif pour Yvan Colonna, les partis nationalistes avaient signé un texte dans lequel était mentionnée la reconnaissance du peuple corse. En signant cette déclaration politique solennelle, les élus nationalistes n’ont donc pas tenu leur promesse. Avec cette déclaration, ils cassent leur ligne politique en affirmant qu’ils ne sont pas plus nationalistes, mais plutôt régionalistes », argue Téo Bastiani en fustigeant : « L’État français a certes imposé des lignes rouges, mais le peuple corse a aussi imposé des fondamentaux à nos élus que ce soit la reconnaissance du peuple corse, la coofficialité de la langue et le statut de résident. Ce sont des fondamentaux de la lutte de libération nationale depuis plus de 50 ans. Il était inconcevable de dévier de ces axes ».Par ailleurs, la Ghjuventù Indipendentista entend rappeler que « ce processus a été permis en grande partie par la mobilisation et les actions souvent risquées de la jeunesse corse » et regrette que celle-ci ait été « complètement écartée de ce processus ». « Après huit années de majorité à l’Exécutif de Corse, nous réitérons notre malaise et notre incompréhension quant à l’absence d’un projet concret et viable pour notre nation. L’autonomie, présentée comme une solution politique globale résolvant tous les maux de la Corse et des Corses, n’est en réalité que le moyen d’appliquer des mesures et des lois dont nous ignorons pour l’instant tout le contenu », déplore en outre le syndicat. Louis Antoniotti, le trésorier du syndicat étudiant, regrette ainsi de ne pas connaître « le contenu du projet qui est proposé ». « On ne sait pas vers où on va. Et il n’y a pas forcément de visibilité et de communication envers les Corses », appuie-t-il tandis que Téo Bastiani insiste : « On ne sait pas du tout dans quel paradigme on va évoluer si demain on a une soi-disant autonomie ».« Nous sommes confrontés à des démarches clanistes et à une pulitichella menées par des élus néonationalistes qui, de fait, ne le sont clairement plus », siffle encore la Ghjuventù Indipendentista en sommant « l’opposition nationaliste restant de passer outre ce processus marqué par l’incompétence et de travailler dès maintenant pour la Corse de demain, pour notre jeunesse et pour notre avenir ».