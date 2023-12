Pour Noël, un menu à moins de 15 € avec le chef du Bouillon bastiais

Pour le plat, la cuisse de canard à la sauce pain d’épices sera cuite à basse température, ici pendant 6 heures à 80 degrés, enfermée dans une feuille de papier alu, après avoir été assaisonnée avec un peu d’huile, du sel et du poivre. Cette méthode permet à la fois de préserver la texture et les saveurs des aliments, mais aussi leurs bienfaits. Elle vous permettra également de profiter pleinement de vos invités, puisque la viande pourra déjà être cuite dans la journée. Vous n’aurez plus qu’à la passer à la poêle à feu doux au moment de dresser, en arrosant de beurre, trois minutes, de chaque côté. En accompagnement, un gratin dauphinois, un plat simple et toujours apprécié, est parfaitement adapté. Pour le réaliser, faites cuire les pommes de terre tranchées dans le lait, puis faire un montage agrémenté de noix de muscade, sel, poivre et passer au four pendant 40 minutes. Pour la sauce au pain d’épice, passer les tranches de pain d’épice au mixer pour les réduire en poudre. Peler et émincer une échalote, la faire suer dans une casserole avec de l’huile d’olive, déglacer avec le muscat du Cap Corse puis ajouter la poudre de pain d’épices jusqu’à obtenir une sauce homogène.