Portrait - David Antonelli, de la Corse à Israël jusqu'à la conversion au judaïsme

Depuis, il est un nouvel homme. Père de famille, instructeur de Krav Maga, enseignant en théologie et chroniqueur télé, David Antonelli se sent “pleinement à sa place, même si ma famille me manque et que je reste très attaché à la Corse”. Pourtant, au quotidien, beaucoup de choses lui rappellent son île natale comme “les paysages, le climat, mais c’est surtout la mentalité des gens qui me rappelle la Corse. Les Israéliens ont, si je puis dire, la même façon de fonctionner que les Corses, ont des traits de caractère semblables. J’ai parfois l’impression d’être au village. La convivialité, la manière de s’interpeller dans la rue, une entraide parfois spontanée. On est loin des codes urbains des grandes villes de métropole”. De quoi faciliter l’intégration.





Ce chemin de vie, un parmi tant d’autres, David l’a consigné dans un livre pour le partager au plus grand nombre. L’ouvrage, intitulé “Retour d’une étincelle perdue, de la Corse à Israël” retrace son parcours intellectuel et spirituel. “Le but est d’apporter des réponses à des personnes qui ont pu s’interroger sur ce cheminement, plus généralement faire œuvre de pédagogie pour expliquer des questions complexes, d’ordre théologique par exemple. Se servir de mon vécu, celui d’un jeune corse qui menait initialement une vie semblable à celles de tous les autres jeunes de l’île, et que rien ne prédestinait à ce parcours, pour répondre à des interrogations”, confie David Antonelli.