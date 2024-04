Porto-Vecchio : un primeur a ouvert, on peut enfin acheter des fruits et légumes en ville

Les fleurs d’un côté, les fruits et légumes de l’autre. Sans abandonner leurs activités respectives, les époux âgés d’une trentaine d’années veulent se diversifier, tout en venant combler un vide chez les Porto-Vecchiais. Leur idée en tête, il leur faudra très peu de temps pour trouver un local idéalement situé, à deux pas de l’église et de la place. A Nepita est née. Cette plante aromatique, endémique de notre maquis, les a inspirés : « On trouvait qu’entre les légumes et les fleurs, ça se mariait bien », confirme Guillaume.



Circuits courts



L’endroit n’est pas bien grand (30 m2), mais les produits, nombreux, sont élégamment achalandés derrière des colonnes blanches. Les fruits et légumes varieront selon les saisons et en ce moment, les oranges et pomelos dominent. Quand c’est possible, les arrivages viennent de Corse : « On a trois producteurs dans la région de Porto-Vecchio, précise Guillaume Angeli. On voit que nos clients sont très attachés aux produits corses. La question revient à chaque fois ! »