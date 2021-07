Porto-Vecchio : un incendie parcourt plus de 5 hectares

Les flammes attisées par un vent de secteur Ouest, ont rapidement gagné du terrain au sein d'une végétation comprenant de nombreux résineux.

Les moyens mobilisés, à savoir cinq camions du centre de secours de Porto-Vecchio, une unité Vulcain 12 ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau, ont permis de circonscrire l'incendie qui s'est dirigé vers le bord de mer. Il n'a, toutefois, été procédé à aucune évacuation dans le secteur.





Peu après 19 heures la situation était sous contrôle et le feu éteint même si désormais il faut veiller à noyer les fumerolles. Ce sont au total entre 5 et 8 hectares qui ont été parcourus par les flammes.

La circulation, qui avait été interrompue sur l'avenue général de Boissoudy, a été rétablie à 19h40. Le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini s'est, d'ailleurs, rendu sur place.





Il semblerait que les circonstances du début de cet incendie laissent planer un doute quant à une éventuelle origine criminelle. Les services de gendarmerie, qui étaient sur place, ont procédé aux premières constatations et ne devraient pas tarder à livrer le résultat de l'enquête.