Porto-Vecchio : un hommage jusqu'à La Réunion pour Jean-François Rossi

"Francis" Rossi qui a longtemps joué à Aix-en-Provence, solide pensionnaire de la deuxième division de l'époque, où il a pendant deux saisons il a été le capitaine de Henri Michel, futur international et sélectionneur de l'équipe de France, est entré dans l'histoire du football insulaire pour sa participation, à l'invitation de Victor Sinet et René Cipriani, à cette équipe de Corse "coachée" par Pierre Sinibaldi, entraîneur d'Anderlecht qui, en février 1967, a battu l'équipe de France (2-0 buts de Sansonetti et Serra) à Marseille.



Ce sont ses qualités de défenseur qui avaient valu à Jean-François Rossi (à droite à côté de miss France sur la photo) d'être retenu et de contribuer à ce succès qui figure toujours en bonne place au palmarès de la Squadra Corsa de l'époque.

À Porto-Vecchio, ils sont encore nombreux ceux qui peuvent vous parler -surtout au bar "Le Bon coin" de Toussaint Andrietti - de la carrière de Francis Rossi. Mais on en parle aussi toujours à La Réunion où il fit un passage remarqué comme entraîneur aux Léopards et à l'US Tamponaise ainsi que n'a pas manqué de rappeler, avec une certaine émotion, Yves Morel de TéléKréol dans son émission "TopSport". (Voir ci-dessous)