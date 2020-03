Porto-Vecchio : un conseil municipal le 11 Mars. Santini et Angelini demandent le report

"Georges Mela ne nous en épargnera aucune ! Après avoir participé durant l’été avec son opposant habituel à un simulacre d’union de socioprofessionnels, s’être étalé tout l’automne en photo dans la presse locale pour chaque activité municipale médiatisée, après avoir évité consciencieusement d’entrer en campagne électorale afin de ne pas avoir à échanger publiquement sur son « bilan exceptionnel » et sur son projet fantôme visant à aller plus loin avec lui mais sans savoir où, le maire sortant affiche également ses pratiques cliéntélistes et anti-démocratiques, dans le discours, dans le geste et dans les actes. Dans le discours, puisque étant « propriétaire » des murs de la mairie, il décide de « renouveler son mandat » (débat Corse-Matin/RCFM). Dans le geste, par sa manière féodale de considérer la communauté des communes en intégrant dans son bilan municipal les réalisations communautaires. Dans le geste également, inélégant celui-ci, en débarquant un vieux compagnon de route deux jours avant le dépôt des listes. Par les actes de sa fonction de maire enfin, en publiant des recrutements trois mois avant les élections municipales et aujourd’hui en convoquant un conseil municipal quatre jours avant le scrutin, non pas pour expédier les affaires courantes ou voter uniquement les orientations budgétaires, mais pour communiquer en un temps où la campagne médiatique est terminée et rassurer et renforcer sa clientèle. Comment peut-on sans vergogne procéder à la cession de terrains municiapux « entre amis » dans la précipitation et sans transparence ? Comment peut-on sans vergogne ouvrir 71 emplois saisonniers à quatre jours de l’élection municipale sans s’exposer au soupçon de pratiques clientélistes ?

Tout cela montre bien la fragilité du maire sortant et ses difficultés à terminer dignement son mandat.

Portivechju da fà demande solennellement un report du conseil municipal après les élections. Dans le cas où ce dernier serait maintenu, il invite l’ensemble des Porto-Vecchiais à se rassembler devant l’hôtel de ville le 11 mars à 9h afin de dénoncer cette parodie de démocratie"