Porto-Vecchio : un cambrioleur pris sur le fait et condamné à de la prison ferme

Le 6 décembre, le comportement suspect d'un conducteur a attiré l'attention des agents de la police municipale de Porto-Vecchio, déclenchant une série d'événements qui ont conduit à son arrestation.

Refusant de se soumettre à un contrôle, un homme a pris la fuite, incitant les gendarmes à intervenir rapidement et à mettre en place un dispositif de recherches. Malgré sa tentative de fuite, le malfaiteur a été appréhendé à pied par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.



Les investigations qui ont suivi ont révélé la présence à son domicile de nombreux objets provenant de vols et cambriolages perpétrés dans l'extrême-sud et surtout dans le secteur de Porto-Vecchio depuis novembre 2023. Parmi les biens saisis, on compte trois véhicules, plusieurs centaines de litres de carburant siphonné, du matériel électro-portatif et multimédia, des armes, des bijoux, de l'électroménager et de l'outillage.



Présenté au procureur de la République d'Ajaccio à l'issue de sa garde à vue, le cambrioleur présumé a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution. Ce mardi 12 décembre, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à une peine de 3 ans de prison ferme, dont 6 mois avec sursis.



Les objets récupérés lors de l'arrestation seront restitués à leurs propriétaires légitimes, clôturant ainsi cette affaire.