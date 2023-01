Porto-Vecchio : manifestation contre le projet de fermeture de la maternité de l'Ospedale

Plus de 150 personnes se sont données rendez-vous ce dimanche devant la clinique de l'Ospedale pour protester contre le projet de fermeture de la maternité et démontrer la nécessité de conserver un service de santé de proximité pour toutes les femmes de l'Extreme Sud.



Depuis plusieurs semaines, de nombreux habitants expriment leur émoi et leur inquiétude face à la possibilité que cette maternité, qui est le seul établissement du territoire dans lequel il est possible d'accoucher ferme ses portes. Le Collectif « Maternité de Porto-Vecchio en danger », constitué de parents, de professionnels de santé, de citoyens engagés a ainsi décidé de se battre, avec les élus locaux avant que l’Agence régionale de santé ne prenne une décision définitive. Le coeur du problème, c’est la faible activité du service de maternité (230 naissances en 2022), qui pousse l’ARS, garant financier de l’établissement, à chercher un nouveau modèle de fonctionnement.



« Au départ, ils parlaient de fermer purement et simplement la maternité », indiquait le 23 janvier dernier dans nos colonnes Marie-Francoise Papi, également engagée dans ce combat. « Maintenant, il est question de maintenir seulement un service de périnatalité à Porto-Vecchio. Mais ça ne résout pas le problème des accouchements. »



C’est en effet la question de l’éloignement qui cristallise les tensions : en cas de clôture de la maternité de l’Ospedale, tout le Grand Sud corse se retrouverait démuni. « S’il y a fermeture à Porto-Vecchio, les femmes enceintes devront faire 2h30, voire 3h de transport pour aller soit à Bastia, soit à Ajaccio. »



De son coté, la directrice générale de l’Agence régionale de santé de Corse, Marie-Hélène Lecenne, réfute en partie les critiques. « Jamais l’ARS n’a envisagé de fermer la maternité », a-t-elle indiqué à notre titre. « Nous cherchons une organisation qui tienne compte de la diminution du nombre d’accouchements par rapport aux nouvelles normes de qualité et de sécurité applicables aux maternités et de la rareté des ressources de pédiatres et de gynécologues obstétriciens. Le futur décret sur l’autorisation d’une activité de maternité qui n’est pas encore sorti va intégrer ce type de critères et il nous échoit d’anticiper sa mise en œuvre dans le cadre du nouveau schéma régional de santé 2023-2028. Il apparaît également important que la clinique s’inscrive dans les filières de périnatalité. »



Pour le moment, la solution n’est pas encore actée, il reste à voir ce qu'il adviendra de cette mobilisation et si la maternité parviendra à échapper à la menace qui pèse sur elle.